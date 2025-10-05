Beyaz eşya bayisi küle döndü: Zarar 3 milyon lira
Hatay'da beyaz eşya satışı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerini küle çeviren yangın nedeniyle 3 milyon liralık hasar oluştu.
Hatay'da beyaz eşya satan iş yerinde yangın çıktı.
Olay Antakya ilçesinde yaşandı.
Beyaz eşya satışı yapılan iş yerinde yangın çıktı. İddiaya göre yangın, elektrik kontağında yaşanan arıza nedeniyle başladı.
Kısa sürede büyüyerek iş yerini saran alevler, mağazada satılmayı bekleyen ürünleri kullanılmaz hale getirdi.
Yaralanma ve can kaybı yaşanmadan kontrol altına alınan yangında 3 milyon liralık zarar oluştu.
- Etiketler :
- Hatay Antakya
- Yangın
- Beyaz Eşya