Beyaz eşya mağazası sahibinden 2 milyar liralık vurgun

Şanlıurfa’da 2 milyar liralık vurgun yapan beyaz eşya mağazası sahibi gözaltına alındı.
Beyaz eşya mağazası bulunan T.Y’nin ev ve araç satma vaadiyle senet imzalatarak, müşterilerinden 2 milyar TL topladıktan sonra kaçtığı iddiaları sonrası çalışma başlatıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri, şikayet sonrası T.Y’nin saklandığı adresi belirledi.
50'DEN FAZLA SUÇ KAYDI VAR
50'den fazla suç kaydı bulunan T.Y, Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde bir eve düzenlenen baskınla yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri sonrası T.Y. adliyeye sevk edildi.
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