Beyaz eşya mağazası sahibinden 2 milyar liralık vurgun

Şanlıurfa’da ev ve araç satma vaadiyle müşterilerinin 2 milyar lirasını dolandırdığı öne sürülen beyaz eşya mağazası sahibi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin 50’den fazla suç kaydının olduğu belirlendi.

Beyaz eşya mağazası sahibinden 2 milyar liralık vurgun

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’da 2 milyar liralık vurgun yapan beyaz eşya mağazası sahibi gözaltına alındı.

Beyaz eşya mağazası bulunan T.Y’nin ev ve araç satma vaadiyle senet imzalatarak, müşterilerinden 2 milyar TL topladıktan sonra kaçtığı iddiaları sonrası çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri, şikayet sonrası T.Y’nin saklandığı adresi belirledi.

Beyaz eşya mağazası sahibinden 2 milyar liralık vurgun - 1

50'DEN FAZLA SUÇ KAYDI VAR

50'den fazla suç kaydı bulunan T.Y, Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde bir eve düzenlenen baskınla yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası T.Y. adliyeye sevk edildi.

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