Beyaz eşya mağazası sahibinden 2 milyar liralık vurgun

Şanlıurfa’da 2 milyar liralık vurgun yapan beyaz eşya mağazası sahibi gözaltına alındı.



Beyaz eşya mağazası bulunan T.Y’nin ev ve araç satma vaadiyle senet imzalatarak, müşterilerinden 2 milyar TL topladıktan sonra kaçtığı iddiaları sonrası çalışma başlatıldı.



Jandarma Suç Araştırma Timleri, şikayet sonrası T.Y’nin saklandığı adresi belirledi.