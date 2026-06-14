Beyaz et sektörüne operasyon. 29 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında tavuk eti sektöründe faaliyet gösteren firmalar hakkında inceleme başlatıldı.

Rekabet Kurulu kararları ile Ticaret Bakanlığı’ndan temin edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin piyasadaki rekabeti doğrudan veya dolaylı olarak engelledikleri değerlendirildi. Bunun üzerine ekipler, 12 Haziran günü İstanbul, merkez olmak üzere Balıkesir, Bolu, Ankara, Uşak, Bursa, İzmir, Samsun, Kocaeli, Manisa, Gaziantep, Sakarya ve Muğla’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyaz et sektörüne haksız fiyat artışı nedeniyle 8 ilde operasyon düzenlenmişti. Aralarında Banvit, Erpiliç, Gedik Tavukçuluk, Lezita Gıda'nın da bulunduğu 13 şirkete denetim kayyumu atanmış, 32 kişi için gözaltı kararı verilmişti.

Operasyona ilişkin bilgileri Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

Vatandaşların temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunmasının en hassas konuların başında geldiğini dile getiren Bakan Gürlek bu kapsamda Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maline Bakanlıkları ile eş güdümlü hareket ettiklerini söylemişti.

TAVUK SEKTÖRÜNDE ÇOK SAYIDA ŞİRKETE DENETİM KAYYUMU ATANDI

Gürlek bu kapsamda 8 ilde operasyon düzenlendiğini, 13 şirkete denetim kayyum atandığını ve 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirmişti.

Bu isimlerden bazıları şöyle:

Banvit CEO'su T.G., Banvit Muhasebe Müdürü E.K., Banvit Finans Yöneticisi L.A., Akpiliç Yönetim Kurulu Başkanı M.F.A., Bakpiliç Şirket Ortağı B.B., Aspiliç Yönetim Kurulu Başkanı G.Y., Aspiliç Genel Müdür Yardımcısı A.Y.K., Erpiliç Yönetim Kurulu Başkanvekili M.E., Gedik Pazarlama Müdürü N.Ö., Orvital Yönetim Kurulu Başkanı B.T., Lezita Genel Müdür Yardımcısı M.H.

BANVİT, ERPİLİÇ, GEDİK TAVUKÇULUK, LEZİTA GIDA…

Balıkesir'de Banvit ile Bupiliç, Bolu'da Akpiliç, Erpiliç, Uşak'ta Gedik tavukçuluk, Samsun'da Ay-Pi Tavukçuluk, İzmir'de Lezita Gıda'nın da aralarında bulunduğu 13 beyaz et firmasına denetim kayyumu atanmıştı.

Ankara'da AS Ofis Damızlık Yumurta A.Ş., Bakpiliç Entegre Tavukçuluk Anonim Şirketi, İstanbul'da Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. ile Orvital Organik Gıda şüpheli firma olarak kayda geçmişti.

DENETİM KAYYUMU NEDİR?

Denetim kayyumu, şirketlerin veya kurumların yönetim organlarının yetkilerini elinden almadan, sadece yaptıkları iş ve işlemlerin hukuka ve amaca uygunluğunu denetleyen ve onay veren (ön denetim yapan) bir kayyum türü olarak biliniyor. Mevcut yönetimin icra yetkisi devam eder, ancak önemli kararlar kayyımın onayına bağlanıyor.