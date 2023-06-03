Beyazıt Meydanı'nda turist rehberi devrilen ağacın altında kaldı

İstanbul Beyazıt Meydanı'nda bir çınar ağacı akşam saat 18.30 sıralarında ortadan ikiye bölündü.
Çınar ağacının bir kısmı devrilirken, turist kafilesi ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İsmi öğrenilemeyen turist rehberi ise devrilen ağacın altında kalarak yaralandı.
Meydanda görevli çevik kuvvet ekipleri güvenlik çemberi oluşturarak sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Polis ekipleri, devrilen ağacı kaldırarak rehberi kurtarmaya çalıştı. Ağacın altından kurtarılan rehber ilk mudahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi süren turist rehberinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.