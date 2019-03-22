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İstanbul Beyazıt'ta, kullandığı halk otobüsünün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişinin yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan otobüs şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Yüksel K, emniyetteki işlemleri sonrasında İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.



Yüksek K, savcılıktaki işlemlerinin ardından "birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



Hakimlik, otobüs şoförünün, yurt dışına çıkış yasağı ve imza hükümlerini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.



Mağdur avukatları bu karara itiraz etti. İtirazı bir üst mahkemenin değerlendireceği öğrenildi.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR



Dün meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir halk otobüsü yayay yoluna girmiş ve çaprığı 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.



Yaralılardan İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Mine S.G.'nin iki ayağının koptuğu ve hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.



16 aracın da hasar gördüğü kaza sonrası otobüs şoförü gözaltına alınmıştı. Şoför ilk ifadesinde, araçta teknik bir sorun olduğunu, gaz pedalının takılı kalması sonucunda kazanın gerçekleştiğini söylemişti.

KAZA ANI KAMERADA