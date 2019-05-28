İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda 21 Mart 'ta meydana gelen kazada özel halk otobüsü yaya yoluna girmiş, 3 kişinin yaralanmasına 16 aracın ise hasar görmesine neden olmuştu.
Kazada yaralanan 57 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Mine Sarsağ Gümüş, iki bacağını kaybetmişti.
Kazanın ardından gözaltına alınan Yüksel K., aracında teknik bir sorun meydana geldiğini, direksiyonun kilitlendiğini, gaz pedalının da takıldığını öne sürmüştü.
Yüksel K. adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. Bilirkişi raporunda ise arıza koduna rastlanmadığı yer almıştı. Savcı, bilirkişi raporunun ''anlaşılır olmadığı'' gerekçesiyle yeni bir rapor istedi.
HALK OTOBÜSÜ ÇARPMASI SONUCU BACAKLARINI KAYBEDEN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DAVA AÇTI-VİDEO