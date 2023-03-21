Beyazıt'taki silahlı çatışmaya dava

İstanbul Beyazıt'ta geçen yıl Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade'nin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede, Çadırcılar Caddesinde yan yana iş yerleri bulunan iki esnaf arasındaki husumetten kaynaklanan çatışmaya karışan 26 kişinin 45 yıldan 285 yıla kadar hapsi istendi.

Beyazıt'taki silahlı çatışmaya dava

Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında 9'u polis yaralayan 26 kişiye daba açıldı..

İddianamede, Çadırcılar Caddesi'nde dükkanları bulunan "Öztürk Tekstil" ve yanındaki ayakkabıcılık faaliyeti yürüten "Korkular ailesi" arasına husumet bulunduğu ifade edildi.

İstanbul Beyazıt'ta silahlı çatışma: 1'i polis 7 yaralı
İstanbul Beyazıt'ta silahlı çatışma: 1'i polis 7 yaralı Haberi Görüntüle

23 Mayıs 2022'de, Korkular ailesinin bulunduğu grup, Öztürkler'in iş yeri önünde toplandı.

Toplanan yaklaşık 40 kişinin arasında sözlü tartışma kısa sürede kavga ve silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada, 9'u polis memuru 14 kişi yaralandı. 

AZERBAYCANLI OYUNCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

O sırada yoldan geçen Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade ise hayatını kaybetti. Dadashzade'yi öldüren kurşunun Kerim Öztürk'ün ateşlediği silahtan çıktığı belirlendi.

Korkular grubundan 5 kişinin, Öztürkler'den 16 kişinin yakalandığı çatışmaya karışan 26 kişinin 45 yıldan 285 yıla kadar hapsi istendi.

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