Beyazıt'taki silahlı çatışmaya dava

Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında 9'u polis yaralayan 26 kişiye daba açıldı..
İddianamede, Çadırcılar Caddesi'nde dükkanları bulunan "Öztürk Tekstil" ve yanındaki ayakkabıcılık faaliyeti yürüten "Korkular ailesi" arasına husumet bulunduğu ifade edildi.
23 Mayıs 2022'de, Korkular ailesinin bulunduğu grup, Öztürkler'in iş yeri önünde toplandı.
Toplanan yaklaşık 40 kişinin arasında sözlü tartışma kısa sürede kavga ve silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada, 9'u polis memuru 14 kişi yaralandı.
AZERBAYCANLI OYUNCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ
O sırada yoldan geçen Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade ise hayatını kaybetti. Dadashzade'yi öldüren kurşunun Kerim Öztürk'ün ateşlediği silahtan çıktığı belirlendi.
Korkular grubundan 5 kişinin, Öztürkler'den 16 kişinin yakalandığı çatışmaya karışan 26 kişinin 45 yıldan 285 yıla kadar hapsi istendi.