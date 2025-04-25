Beyin ameliyatı hayatını değiştirdi: Birden Türkçe'yi unuttu

Danimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya'ya yerleşen 7 çocuk babası 67 yaşındaki Rahmi Karademir, geçen hafta Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisinde dizinden ameliyat edildi.



Operasyondan iki gün sonra Karademir'in aniden sağ kol ve bacağında kuvvet kaybı (felç) ve konuşma bozukluğu gelişmesi üzerine acilen değerlendirmeye alındı.

BEYNİNİN SOL TARAFINA PIHTI ATTI



Yapılan tetkiklerde, Karademir'in beyninin sol tarafındaki büyük damarlardan birine pıhtı attığı ve damarın tıkanmış olduğu tespit edildi.



Hızla anjiyografi yapılarak pıhtı temizlendi. İşlem sonrası şikayetleri büyük ölçüde sona eren Karademir'in Danca konuşmaya başlaması, başta eşi olmak üzere çevresindekilerde şaşkınlığına neden oldu.



Türkçe konuşamadığı için panik yaşayan Karademir'in, yıllardır kullanmadığı dili konuşmaya başlaması uzmanların da dikkatini çekti.



NADİR GÖRÜLEN VAKALARDAN



Pıhtı temizleme operasyonunu gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, operasyon sonrası şaşırtıcı bir durumla karşılaştıklarını dile getirdi.



"Hastanın, gündelik hayatında kullandığı Türkçeyi konuşamadığını ancak unuttuğunu düşündüğümüz Danca'yı yeniden konuşabildiğini fark ettik. Bu durum literatürde nadir de olsa karşılaşılan bir tablo." diye konuşan Özdemir, "Birden fazla dil bilen kişilerde, beyin damar tıkanıklığı veya kanaması sonrası bazı diller unutulabilirken, kullanılmayan dillerin yeniden ortaya çıktığı vakalar olabiliyor." dedi.



Özdemir, hastanın ilerleyen süreçte Türkçeyi tekrar konuşmasını beklediklerini, dilin yeniden kazanılmasının mümkün olduğunu dile getirdi.