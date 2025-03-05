Beyin ameliyatını yapan doktoru bıçakladı, "Bana yapay zeka yerleştirdi" dedi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük'ü bıçaklayan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

T.S., doktoru neden bıçakladığı sorusuna, "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var." diye cevap verdi.

NE OLMUŞTU?

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Servisi'nde dün öğle saatlerinde Dr. Burak Yürük ile tedavi için gelen hastası T.S. arasında tartışma çıkmıştı.

T.S., Yörük'ü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı.

Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen T.S, hastaneye sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Sağlık durumu iyi olan 34 yaşındaki doktorun, bir süre önce 62 yaşındaki T.S.'nin beyin ameliyatını gerçekleştirdiği öğrenildi.