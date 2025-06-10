Beyin ameliyatlarında yapay zeka: Tümörün ne kadar temizlendiğini gösteren sistem geliştirildi

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde geliştirilen yapay zeka destekli sistem, beyin tümörü ameliyatlarında cerrahların işini kolaylaştırmayı hedefliyor.

NÖRONAVİGASYON SİSTEMİ CERRAHA YOL HARİTASI OLUŞTURUYOR



Söz konusu sistem; cerrah ameliyatı yaparken, tümörün ne kadarının temizlendiğine dair görüntü oluşturuyor, doktora bir nevi yol haritası çiziyor.



Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevcihan Duru "Tümörü temizlerken oradaki boşluğu gerçek zamanlı ekranda görmüyoruz diye bir şeyden bahsettiler. Keşke ameliyatı yaparken sanki o sırada MR çekilmiş gibi ekranda bu görüntüyü görebilsek." dedi.

Nöronavigasyon sistemi sayesinde ameliyat bölgesinden gerçeğe yakın oluşturulan görüntü ekrana yansıtılıyor.

Duru, "Ameliyat esnasında ultrason cihazıyla beyindeki ultrason görüntülerini alarak, tümörün çıktığı bölgeyi, yani rezeksiyon boşluğunu tahmin edebilen bir sistem geliştirdik. Ona göre doktor tümörü tam çıkarıp çıkaramadığını anlayıp belki devam edecek, belki yön alacak gibi. Bizim sistemimiz ise bu boşluğu yaklaşık yüzde 98 doğrulukla tahmin edebiliyor." diye konuştu.

TÜBİTAK projesi olarak geliştirilen sistemin onay süreci devam ediyor.

