Beyin kanaması geçiren belediye başkanı taburcu edildi

İzmir'de katıldığı bir yayın sırasında beyin kanaması geçiren Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, taburcu edildi.
Engin'in yüksek tansiyon ve beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alındığı, yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedbiren entübe edildiği öğrenilmişti.
4 Ağustos günü cerrahi operasyon için özel bir hastaneye sevk edilen Başkan Engin'in ameliyatı başarılı geçti.
Başkan Engin'in beyninde tespit edilen kist, başarılı bir operasyonla alındı.
Sağlık durumu iyiye gittiği belirtilen Ali Engin'in taburcu edildiği ve evinde dinlendiği belirtildi.
Başkan Engin'den alınan parçanın patolojik incelemesinin ardından tedavisinin şekilleneceği öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- İzmir
- Hastane
- Son Dakika Haberleri