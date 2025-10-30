Beyin kanaması geçiren liseli Emre hayata tutunamadı

Edirne'de eylül ayında geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakımda tedaviye alınan 15 yaşındaki Emre Bilgin, dün yaşamını yitirdi.

Beyin kanaması geçiren liseli Emre hayata tutunamadı

'de Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 9’uncu sınıfta okuyan Emre Bilgin, mayıs ayında beyin tümörü nedeniyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bilgin, tedavisi sürerken, eylül ayında beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakıma alınan Bilgin, dün hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bilgin, Eski Cami'de bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, okul arkadaşları ve Emre Bilgin'in sevenleri, ailesini yalnız bırakmadı. Bilgin, Acı Çeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...