Beyin kanaması geçiren Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in tedavisi sürüyor

SİYASİLERDEN HASTANEYE ZİYARET



Başkan Engin'in hastaneye kaldırılmasının ardından siyasi partilerin temsilcileri, milletvekilleri ve belediye başkanları hastaneye akın etti. CHP'li belediye başkanının son durumunu öğrenmek ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunmak için CHP'li isimlerin yanı sıra AK Parti, MHP, İYİ Parti ve diğer partilerin de temsilcileri hastanede bulundu.



BİLİNCİ AÇIK, TEDAVİSİ SÜRÜYOR



Öte yandan hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi süren Başkan Engin'in bilincinin açık olduğu, söylenenlere tepki verdiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.