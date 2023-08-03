Beyin kanaması geçiren Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in tedavisi sürüyor

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, dün sabah saatlerinde internetten yayın yapan bir televizyonun canlı yayın programında fenalaştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kanalın bulunduğu adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Başkan Engin, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan incelemelerde Ali Engin'in yüksek tansiyon ve beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alındığı, yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedbiren entübe edildiği öğrenildi.
SİYASİLERDEN HASTANEYE ZİYARET
Başkan Engin'in hastaneye kaldırılmasının ardından siyasi partilerin temsilcileri, milletvekilleri ve belediye başkanları hastaneye akın etti. CHP'li belediye başkanının son durumunu öğrenmek ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunmak için CHP'li isimlerin yanı sıra AK Parti, MHP, İYİ Parti ve diğer partilerin de temsilcileri hastanede bulundu.
BİLİNCİ AÇIK, TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Öte yandan hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi süren Başkan Engin'in bilincinin açık olduğu, söylenenlere tepki verdiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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