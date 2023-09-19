Beyin kanaması geçiren polis akademisi müdüründen acı haber

Bitlis POMEM Müdürü Kazım Kaman (51), 21 Ağustos akşam saatlerinde rahatsızlanınca ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kaman, buradaki ilk müdahalesinin ardından askeri helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Ameliyat edilen Kaman, yoğun bakıma alındı. Kaman, dün gece, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazam Kaman'ın cenazesinin Ankara'ya gönderildiği bildirildi.
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