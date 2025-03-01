Beyin ölümü gerçekleşen 50 yaşındaki kadının organları 3 kişiye umut oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Böbrek Nakil Sorumlusu Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, "Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen hastadan organları çıkarttık. Karaciğer İstanbul'da nakil edilecek. 2 böbreği de biz Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde nakil bekleyen hastalara nakledeceğiz. Bu çok önemli bir olay. Özellikle organ bekleyen hasta sayısı her gün artıyor. Elimizdeki organlar maalesef yeterli değil. Sadece canlı verici ile bunu karşılamak mümkün değil. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde artan sayı kadar kadavra bağışlarının olması hem bizlere hem de bekleyen hastalarımıza ümit oluyor. Bu şekilde bağışların devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.



''BİRÇOK CANA UMUT OLDU''



Vefat eden Aysel Mısırcı'nın ağabeyi Erdoğan Çakır, "Bir can kaybettik ama birçok cana umut olacak. Onun için mutluyuz ve gururluyuz. Kardeşimiz o canlarda inşallah yaşar. O da bizim için sevinç kaynağı olur" diye konuştu. Aysel Mısırcı'nın cenazesi memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesinde toprağa verilecek.