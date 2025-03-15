Beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki hastanın organları 5 kişiye umut oldu

''YÜCE GÖNÜLLÜ DAVRANARAK BAĞIŞLAMAYI KABUL ETTİLER''

Operasyon hakkında bilgi veren Organ Nakil Koordinatörü Hemşire Yeşim Yetkin "Donörümüz 3 gün önce beyin kanaması tanısıyla hastanemize yatmıştı. Yoğun bir tedavi süreci geçirdik ama tüm müdahalelere rağmen maalesef beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü sonrasında aile ile bir görüşme yaptık. Onlar da yüce gönüllü davranarak organları bağışlamayı kabul ettiler. Hastamız tam 5 kişiye umut olarak yeni bir yaşam için kapılar açılmasına vesile oldu. Umutla organları bekleyen 5 kişi, inşallah yeniden hayata tutunmuş olacaklar. Karaciğer ve 2 kornea Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki hastalara, böbreğin biri Sivas'a diğeri de İstanbul Çapa'da tedavi gören hastalara gitti. Hastamız 53 yaşında erkek hastaydı ve özel durumundan dolayı herhangi bir meslek icra etmiyordu" dedi.



Organlar, hava ve karayolu ile nakil bekleyen hastalara yetiştirilmek üzere hastaneden uğurlandı.