Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 hastaya umut oldu

Samsun'da kalp krizi geçirip beyin ölümü gerçekleşen 41 yaşındaki kadından alınan karaciğer ve kornealar, 3 hastaya nakledilecek.

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 hastaya umut oldu

Tedavi için gittiği Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde kalp krizi geçiren 41 yaşındaki Hamide Tuncel'in, sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, Tuncel'in organlarını bağışlama kararı aldı.

Kadının karaciğeri Erzurum'a, korneaları ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 hastaya umut oldu - 1

" HAYAT KURTARIR"

OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Karabulut, gazetecilere, ailenin organ bağışı konusunda bilinçli olduğunu söyledi.

Organ bağışının önemine dikkati çeken Karabulut, "Karadeniz Bölgesi bu konuda birincisi, en çok organ çıkaran bölgemiz. Organ bağışıyla bir sürü insana can oluyoruz. Bağışlayan aileye teşekkür ederiz. Organ nakli hayat kurtarır." dedi.

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