Beyin ölümü gerçekleşen sağlık çalışanının organları 4 kişiye bağışlandı

OMÜ Organ Nakli Koordinatörü Hemşire Birgül Tan, sağlık çalışanının yaşarken bağışçı olmak istediğini söyledi. P.Ö.'nün beyin ölümünün dün gerçekleştiğini belirten Tan, "Yapılan görüşmede, aile zaten bağışçı olduğunu da bildiği için sağ olsunlar organlarını bağışladı. Kalp İstanbul'a gitti. Karaciğer, Ankara'ya, böbreğin biri Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne gönderildi. Böbreğin diğerini de OMÜ'de nakledeceğiz" dedi.

Samsun Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak ise beyin ölümü gerçekleşen donörün ailesine onurlu davranış sergiledikleri için teşekkür etti.



Mehmet Kazak şunları söyledi:



"Ülkemizde 33 bin 498 kişi organ beklemektedir. Organ bekleyen kişilerin tek tedavisi organ naklidir. Nakil yapılabilmesi için organ bağışına ihtiyaç vardır. Bu anlamda ailemizin yaptığı bağış çok kıymetlidir. Donörümüze Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu süreçte emeği geçen başta yoğun bakım hocalarımız, sağlık çalışanlarımız, organ nakil koordinatörümüz ve nakil hocalarımıza teşekkür ederiz.''