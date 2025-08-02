Beykoz açıklarında tekne alabora oldu: Bir kişi yaşamını yitirdi

İstanbul'da Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki dört kişiden üçü kurtarıldı. Akıntıya kapılan bir kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Beykoz açıklarında tekne alabora oldu: Bir kişi yaşamını yitirdi

Beykoz Anadolu Kavağı açıklarında, gece saatlerinde bir alabora oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize düşen üç kişiyi kurtardı.

Akıntıya kapıldığı belirtilen Ömer Fırtına'nın (27) ise Beykoz açıklarında cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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