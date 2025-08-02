Beykoz açıklarında tekne alabora oldu: Bir kişi yaşamını yitirdi

Beykoz Anadolu Kavağı açıklarında, gece saatlerinde bir tekne alabora oldu.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize düşen üç kişiyi kurtardı.



Akıntıya kapıldığı belirtilen Ömer Fırtına'nın (27) ise Beykoz açıklarında cansız bedenine ulaşıldı.



Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.