Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya görevinden istifa etti

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Karakaya, "Beykoz için aynı kararlılıkla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğim." dedi.



DAHA ÖNCE DE İSTİFALAR OLMUŞTU



Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yolsuzluk iddiasıyla 4 Mart'ta tutuklanmasının ardından başlayan süreçte başka isimler de görevi bıraktı.



Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in partisinden istifa etmesinin ardından CHP'li 3 meclis üyesinden daha istifa açıklaması gelmişti.



CHP, BEYKOZ'DA ÇOĞUNLUĞU KAYBETTİ



Bu gelişmelerin ardından CHP, Beykoz Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybetti.

