Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler kimdir, neden gözaltına alındı?

1999 yılında Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilen Alaattin Köseler, mevcut olarak 2024 yılında yapılan yerel seçimlerinde Beykoz Belediye Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştı. Köseler, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi İstanbul’da alırken üniversitede ise mimarlık eğitimini tamamladı. Eğitim kariyerinin ardından ise siyasi kariyeri başladı. Başkan Köseler, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlardan emniyete götürülürken tutuklu olarak yargılanmasına karar verildi. İşte, Alaattin Köseler’in kariyeri…



ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?



Alaattin Köseler, 1960 yılında Paşabahçe’de doğdu. 3 kuşak Beykozlu bir ailenin çocuğu olan Köseler, İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Beykoz’da tamamladı.



1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni tamamladı. Ankara Mamak’taki Askerlik görevinin ardından Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisansa başladı.



TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babası.



ALAATTİN KÖSELER’İN HAYATI



Alaattin Köseler, Beykoz Spor Kulübü’nün basketbol şubesinde, Yıldız, Genç ve A Takım’da toplam 12 yıl basketbol oynadı.Gerçek mesleği mimarlık olan Köseler, proje müdürü ve şantiye şefi olarak başladığı kariyerine kendi ofisini kurarak devam etti. Bahçeşehir Ticaret Merkezi projesine imza attı.



2024 YILINDA TEKRAR BAŞKAN SEÇİLDİ



Alaattin Köseler, 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’den Beykoz Belediye Başkanı adayı oldu. Köseler, 68 bin 453 oy alarak (% 45.86) Beykoz Belediye Başkanı seçildi ve görevi Murat Aydın’dan devraldı.

