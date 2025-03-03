Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.



Soruşturmada, Köseler'in de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.

İfade işlemleri tamamlanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş dahil 18 kişi tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebinde bulunuldu.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı.



BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI NE İLE SUÇLANIYOR?



Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkındaki suçlamaların odağında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında düzenlenen konserler var.



Belediye tarafından düzenlenen bu konserler sırasında hukuka aykırı işlemler ile çesitli usulsüzlükler yapıldığı, 20 milyon liralık ödeme gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Belediyenin özel kalem müdürünün rüşvet aldığı da iddialar arasında yer alıyor.



Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

"GÖRÜŞMEM VE TEMASIM OLMADI"



Köseler’in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.



Savcılık ifadesinde Köseler'in "Bana sormuş olduğunuz Beykoz Belediyesi'ndeki ihalelere katılan firmalar temsilcileriyle hiçbir şekilde odamda ya da bir başka mahalde görüşmem, fiyat alışverişim, yönlendirmem, talimat vermem olmadı. Belediye bünyesi 25 müdürlükken 31 müdürlüğe çıktı. Çalışan sayısı 2 bin 300 civarındadır. Benim süreçlere ne müdahalem ne de şirketlerle bir temasım sözkonusudur." dedi.



"İş yoğunluğu ve hayatın akışına benim ihale süreçleriyle ilgili bir bilgi sahibi olmam da sözkonusu değildir. Örneğin işletme ve iştirakler müdürlüğü bünyesinde günde 8 bin bardak çorba ve bin 600 kişiye yemek dağıtılmaktadır." diye ifade veren Köseler, bu müdürlüğün kurulana kadar iş ve işlemler destek hizmetleri bünyesinde eski dönemden çalışan bir personel eliyle yürütüldüğünü anlattı.



Köseler, "Benim bu kadar yoğun, müdürlük ve personel sayısında yapılan iş ve işlemlerin ne şekilde olduğunu bilebilmem sözkonusu değildir." dediği öğrenildi.



"BU TİP ŞEYLERİ SONRADAN DUYMUŞUMDUR"



Köseler'in ifadesinin devamında "Bana ifade ettiğiniz şekilde ihale şartnamesi oluşması sürecine dahi dahlim yoktur. Ne kadar hukuksuzluk varsa hiç kuşkusuz araştırılması gereken konulardır. Ancak ben bu konuların hiçbir tarafı değilim. Ben yinelemek isterim ki hiçbir firma temsilcisini odama kabul etmediğim gibi hiçbir personele bir firmayla ilgili talimat ve yönlendirme yapmadım. Veli Gümüş'ün ihale süreçlerine müdahil olduğuna dair bana ulaşan bir serzeniş olmadı. Onun eylem ve işlemlerini her zaman takip etmem mümkün değildir. Yapı çok geniş olduğu için hiç haberim olmadığı halde başka müdürlerle ilgili olarak sanki herhangi bir konuda ben talimat vermişim gibi konuşmalar belediye içerisinde geçmektedir. Ancak ben bu tip şeyleri daha sonradan duymuşumdur." cümlelerini kullandığı da öğrenildi.

SORUŞTURMA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.



Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.



Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.



Soruşturma kapsamında dün 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22'ye yükselmişti.