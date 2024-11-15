Beykoz Belediye Başkanı Köseler: Veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok

İstanbul Beykoz Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı için Yonca Lodi ile Gökhan Tepe konseri düzenlemesine, savcılık inceleme başlattı.



Yaklaşık 20 milyon lira maliyet iddiasını belediye başkanı Alaattin Köseler yalanladı.



Köseler, "Tolam 145 kalemden oluşan ihalede sanatçı ödemeleri 19 milyon lira değil sadece 2 milyon 740 bin liradır. Konserler ise açık ihale kapsamında düzenlenmişti." dedi.

USULSÜZ HARCAMA İDDİASI

Belediye ile bir diğer suçlama da Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor A.Ş adıyla 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddiası.



Belediyenin bu konuyla ilgili yasal veya fiili bir bağlantısının olmadığını dile getiren Köseler, "Belediye olarak veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur." dedi.



Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'na yazı yazarak müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulundu.