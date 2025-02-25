Beykoz Belediyesi'nde konser gözaltısı

Beykoz Belediyesi'ne yönelik açılan konser soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Beykoz Belediye Başkanlığı'nın konser etkinliklerindeki hukuka aykırı işlemleri gerekçesiyle 15 Ocak tarihi öncesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D., gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Belediyesi'nin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 A.Ş.'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor A.Ş. adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde "usulsüz harcama yapıldığı" iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmıştı.

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ise şu açıklamayı yapmıştı:

"Toplam 145 kalemden oluşan ihalede sanatçı ödemeleri 19 milyon lira değil, sadece 2 milyon 145 bin liradır. Konserler ise açık ihale kapsamında düzenlenmiştir. Kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Beykoz 1908 A.Ş. ile ilgili iddiaya gelirsek, Tuzla Sporun Türkiye Futbol Federasyonu ikinci ligdeki haklarını alarak Beykoz Anadolu Spor A.Ş. adı ile profesyonel ligde mücadele etmesi tamamen yasal bir durumdur."