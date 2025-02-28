Beykoz Belediyesi’ne operasyon: İfade işlemleri başladı

Beykoz Belediyesi’nde ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında belediye başkanı Alaattin Köseler’in de bulunduğu 21 şüphelinin ifade işlemleri başladı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla Köseler’in de aralarında bulunduğu dört şüpheli ile ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlamalarıyla 17 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?



Alaattin Köseler, 1960 yılında Paşabahçe’de dünyaya geldi. 3 kuşak Beykozlu bir aileden olan Köseler; ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Beykoz’da okudu. 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni tamamladı. Ankara Mamak’taki Askerlik görevinin ardından Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisansa başladı. TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babası.



Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı yaptı.



Mimar olarak çeşitli inşaat firmalarında, şantiye şefliği ve proje müdürü görevleri yaptı. Daha sonra kendi ofisini kurdu.



1999 Yerel Seçimlerinde, Beykoz Belediye Başkanı seçildi.