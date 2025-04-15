Beykoz Belediyesi'ne operasyonda yeni dalga: Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı
Beykoz Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan Alaattin Köseler'in tutuklandığı soruşturmada yeni bir operasyon başlatıldı. Operasyonda Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı. Gül hakkındaki gözaltı kararının, dosyaya yeni giren deliller üzerine verildiği öğrenildi. Başkan yardımcısına ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltildi.
Beykoz Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında yeni bir operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında başkan yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı.
OPERASYON ELDE EDİLEN YENİ DELİLLERLE BAŞLATILDI
Gözaltı ve arama kararının elde edilen yeni deliller çerçevesinde, görevden uzaklaştırılan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu olarak bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenildi.
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇLAMASI
Başkan yardımcısı Gül hakkındaki gözaltı kararının, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine verildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında halen 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.
BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu dört şüpheli hakkında ihaleye fesat karıştırma, 17 şüpheli hakkında da ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.
Belediye binasında arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.
Savcılıkça ifadeleri tamamlanan, Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 zanlı hakkında adli kontrol talep edilmişti.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hühmetmişti.
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