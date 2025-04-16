Beykoz Belediyesine operasyonda yeni dalga: Başkan Yardımcısı Fidan Gül adliyeye sevk edildi

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla gözaltına alındı. Gül, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Beykoz Belediyesine operasyonda yeni dalga: Başkan Yardımcısı Fidan Gül adliyeye sevk edildi

Beykoz Belediyesine yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında yeni bir operasyon başlatıldı. 

Soruşturma kapsamında Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla dün sabah gözaltına alındı.

ARAMALAR YAPILDI

Fidan Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fidan Gül, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

OPERASYON ELDE EDİLEN YENİ DELİLLERLE BAŞLATILDI

Gözaltı ve arama kararının elde edilen yeni deliller çerçevesinde, görevden uzaklaştırılan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu olarak bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenildi.

12 KİŞİ TUTUKLU BULUNUYOR

Soruşturma kapsamında halen 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.

Beykoz Belediyesine operasyonda yeni dalga: Başkan Yardımcısı Fidan Gül adliyeye sevk edildi - 1 Başkan Yardımcısı Fidan Gül

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu dört şüpheli hakkında ihaleye fesat karıştırma, 17 şüpheli hakkında da ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesine götürülmüştü.

Belediye binasında arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

Beykoz Belediyesine operasyonda yeni dalga: Başkan Yardımcısı Fidan Gül adliyeye sevk edildi - 2 Beykoz Belediyesi'ne yönelik operasyon 27 Şubat'ta başlamıştı
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül kimdir?

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül kimdir?

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Savcılıkça ifadeleri tamamlanan, Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 zanlı hakkında adli kontrol talep edilmişti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hühmetmişti.

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