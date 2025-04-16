Beykoz Belediyesine operasyonda yeni dalga: Başkan Yardımcısı Fidan Gül adliyeye sevk edildi
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla gözaltına alındı. Gül, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Beykoz Belediyesine yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında yeni bir operasyon başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla dün sabah gözaltına alındı.
ARAMALAR YAPILDI
Fidan Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Fidan Gül, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
OPERASYON ELDE EDİLEN YENİ DELİLLERLE BAŞLATILDI
Gözaltı ve arama kararının elde edilen yeni deliller çerçevesinde, görevden uzaklaştırılan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu olarak bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenildi.
12 KİŞİ TUTUKLU BULUNUYOR
Soruşturma kapsamında halen 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.
BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu dört şüpheli hakkında ihaleye fesat karıştırma, 17 şüpheli hakkında da ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesine götürülmüştü.
Belediye binasında arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.
Savcılıkça ifadeleri tamamlanan, Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 zanlı hakkında adli kontrol talep edilmişti.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hühmetmişti.
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