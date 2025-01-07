Beykoz Belediyesi'ne rüşvet soruşturması
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G. hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.
İstanbul'da Beykoz Belediye Başkanlığı hakkında "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla inceleme devam ediyor.
Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım üzerine Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G.'nin rüşvet aldığı yönündeki iddialara ilişkin harekete geçildi.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediyesi özel kalem müdürüne yönelik sosyal medyadaki rüşvet iddiaları gerekçe gösterilerek resen soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Polis Adliye
- İstanbul Beykoz