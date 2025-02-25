Beykoz Belediyesi'ne soruşturma: Eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü'ne gözaltı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında yapılan Manuş Baba'nın iki konseri ile iptal edilen Baba Zula konser organizasyonlarına ilişkin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi.



Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında belediyenin eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D. gözaltına alındı.



Beykoz Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında konserlere 20 milyon lira ayırdığı öne sürülmüştü.



Bir başka suçlama ise Beykoz 1908 A.Ş.'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddiasına yönelik.