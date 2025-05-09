Beykoz Belediyesi'ne yeni soruşturma

CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, belediyenin kaçak yapılara kapı numarası verdiği iddiasına ilişkin soruşturma açtı.

Beykoz Belediyesi'ne yeni soruşturma
Fidan Gül tutuklandı

Fidan Gül tutuklandı

Haberi Görüntüle

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediyesi tarafından kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Beykoz Belediyesi tarafından kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasının sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma açan başsavcılık, belediyeye müzekkere yazarak son bir yıl içerisinde bina ve dairelere verilen numaralarla ilgili belgeleri istedi.

Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı'ndan da mekansal adres kayıt sistemindeki Beykoz ilçesiyle ilgili verileri talep etti.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI VE YARDIMCISI TUTUKLANMIŞTI

CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik daha önce de yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklanmıştı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı: Whatsapp'tan ihale yazışmaları

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı: Whatsapp'tan ihale yazışmaları

Haberi Görüntüle
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Soruşturma
  • Beykoz Belediyesi
  • Son Dakika Haberleri
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...