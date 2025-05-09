Beykoz Belediyesi'ne yeni soruşturma

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediyesi tarafından kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Beykoz Belediyesi tarafından kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasının sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma açan başsavcılık, belediyeye müzekkere yazarak son bir yıl içerisinde bina ve dairelere verilen numaralarla ilgili belgeleri istedi.

Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı'ndan da mekansal adres kayıt sistemindeki Beykoz ilçesiyle ilgili verileri talep etti.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI VE YARDIMCISI TUTUKLANMIŞTI

CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik daha önce de yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklanmıştı.