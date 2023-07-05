"Beykoz'da aslan kaçtı" iddiası 'şaka' çıktı

İstanbul Beykoz'da ormanlık alana kaçan aslanın yakalandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ancak iddianın gerçek olmadığı öğrenildi.

"Beykoz'da aslan kaçtı" iddiası 'şaka' çıktı
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Sosyal medyada yer alan iddiaya göre; dün akşam saat 22.45 sıralarında Beykoz'da vatandaşlar ormanlık alanda aslan kükremesi duyduklarını belirterek polise ihbarda bulundu.

"Beykoz'da aslan kaçtı" iddiası 'şaka' çıktı - 1

Yapılan çalışmalar sonrası ormanlık alandaki aslan bayıltılarak sahibi olduğu belirtilen Cengiz Şıklaroğlu'na teslim edildi. Ancak polis, olayın doğru olmadığını açıkladı.

"Beykoz'da aslan kaçtı" iddiası 'şaka' çıktı - 2

Şaka olarak ortaya atılan iddianın gerçek sanılarak sosyal medyada yayıldığı belirtildi.

Aslanın sahibi olduğu öne sürülen Cengiz Şıklaroğlu ise yaptığı paylaşımda "Kolluk kuvvetlerimize yalan bir haber ile uğraştırıyorlar. Allah yardımcımız olsun." ifadelerine yer verdi.

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