Beykoz'da bir evin çatısı alev aldı

Beykoz'da bir evin çatısı bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Beykoz'da bir evin çatısı alev aldı

, geçtiğimiz gün İstanbul İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi'nde saat 15.40 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alev topuna dönen ev kontrol altına alındı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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