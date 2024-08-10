Beykoz'da bir evin çatısı alev aldı

Yangın, geçtiğimiz gün İstanbul Beykoz İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi'nde saat 15.40 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alev topuna dönen ev kontrol altına alındı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.