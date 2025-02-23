Beykoz'da buzda kayan otomobil 2 eve çarptı

Kaza 02.00 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi Seyfi Baba Sokak'ta yaşandı. 34 KMS 449 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 300 metrelik yokuşta önce 34 TEC 42 plakalı taksiye, ardından bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarı yıkılırken tekrar savrulan otomobil, başka bir evin duvarına çarparak durabildi.



Yaralı sürücüler, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



"DUVARI YIKILAN ODA ANNEMİN ODASI"



Duvarı yıkılan evin sahibi Barış Hancıoğlu, şans eseri kazayı yara almadan atlattıklarını ve olay anında uyuduğunu belirterek, "Duvarı tamamen yıkılan oda annemin yatak odası. Annem normalde bu saatte odasında uyuyor oluyordu. Kendisi 'Bugün biraz daha oturayım' dedi ve odasına geçmedi. İyi ki geçmemiş. Yoksa daha ağır bir durum ortaya çıkardı" dedi. Sokağı trafiğe kapatan Beykoz Belediyesi ekipleri yolda tuzlama yaptı.