Beykoz'da denizde ceset bulundu
08.11.2025 16:21
DHA
İstanbul'un Beykoz ilçesi Paşabahçe açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu.
İstanbul'un Beykoz ilçesi Paşabahçe açıklarında sabah saatlerinde denizde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan erkek adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.