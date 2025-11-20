Beykoz'da duvarlarında çatlak oluşan 2 bina tahliye edildi
20.11.2025 18:27
DHA
İstanbul Beykoz'da 3'er katlı iki bina, duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi. Belediye ekipleri binayı mühürledi.
Beykoz Çubuklu Mahallesi Torun Sokak'ta 18 Kasım günü meydana gelen olayda, sokaktaki 3'er katlı iki binanın zemininde ve duvarlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve belediye ekipleri geldi.
Binada yaşayanlar tahliye edildi.
Ekiplerin incelemelerinde binanın mühürlenmesine karar verildi. Binada yaşayan vatandaşlar ise eşyalarını toplayarak tahliye edildi. Tahliye edilen 3 ailenin yakınlarının yanına gittiği öğrenildi.
Binalarla ilgili detaylı teknik incelemenin belediye ekipleri tarafından yapılacağı belirtildi.