Beykoz'da engellileri döven sanığa tahliye

İstanbul Beykoz'da engelli vatandaşları dövdüğü gerekçesiyle biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.



Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı ile tutuksuz sanık Musa Sezer katıldı. Duruşmada, müştekiler Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat ile Volkan Gider'i temsilen avukatları da hazır bulundu.

TANIK DİNLENDİ: 'YARIMSINIZ, YAŞAMAYIN' ŞEKLİNDE SÖYLEMLERİNİ DUYDUM



Duruşmada tanık olarak dinlenilen bekçi S.H., olay günü Paşabahçe Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olduğunu anlatarak şunları söyledi:

"Kargo araçlarından birine tekme atıldığı ihbarı üzerine olay yerine gittiğimizde Volkan Gider'in, sanık Oğuzhan Arıcı tarafından tokatlandığını gördüm. Sanığın hal ve hareketlerinden alkol ya da uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu fark ettim. Sanığı sakinleştirmeye çalışırken ben de yere düştüm. 'Yarımsınız, yaşamayın' şeklinde söylemlerini duydum. 'Öldüreceğim sizi' dediğini de duydum. Diğer sanık Musa Sezer, Oğuzhan Arıcı'yı bir yandan tutmaya, bir yandan da 'onu almayın beni alın' şeklinde söylemlerde bulunuyordu. Ayrı Oğuzhan Arıcı'yı zapt etmeye çalışırken diğer sanık beni de itip kakıyordu.''

"ÖLDÜRME NİYETİM OLSAYDI BU FİİLİM DEVAM EDERDİ"



Söz verilen sanık Oğuzhan Arıcı da, "Olayın üzerinden 3 ay gibi bir zaman geçmiştir. Küfür etmiş olabilirim. Ancak 'yarımsınız' diye bir şey söylemedim. Benim öldürmeye niyetim olsaydı, bu fiilim devam ederdi. Ben alkolün vermiş olduğu etki ile yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Taraflardan çok özür diliyorum'' dedi.



Sanık Arıcı'nın avukatı Melike Gündoğdu da, müvekkilinin tahliyesini talep etti.



Müştekiler avukatı Elçin Cemre Şencan ise, sanığın kendinde olmadan öldürme saiki ile hareket ettiğinin tanık beyanı ile ispatlandığını vurgulayarak, "Sanık kendinde olmadığını beyan etmektedir. Burada herkesin duyduğu öldüreceği yönündeki tehditlerle, beraberinde gelen hakaretler sanığın öldürme kastı ile hareket ettiğini ve kasten öldürmeye teşebbüs ettiğini ortaya koymaktadır. Her iki sanığın da cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ



Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Oğuzhan Arıcı'nın üzerine atılı suçların alt ve üst sınırları, tutuklulukta geçirdiği süre, tüm delillerin toplanmış olması, dosya kapsamına yansıyan yaralanmaların niteliklerini dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Dava dosyasının, tutukluluğa yönelik itiraz nedeniyle gönderildiği Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nden fiziken dönmesinin ardından mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

