Beykoz'da ihbara giden polis ekibine saldırı

İstanbul Beykoz'da ihbar üzerine evine gelen polis ekiplerine yanıcı madde atarak yangın çıkaran S.Ç, daha sonra elindeki bıçakla ambulans ve polis araçlarına da zarar verdi. Yangın sırasında bir polis memuru yaralanırken, dumandan etkilenen 93 yaşındaki M.B. hastaneye kaldırıldı.



Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Dr. Ömer Besim Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç.'nin kendi evinde çıkan tartışmanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giden polis ekiplerine yanıcı madde atan S.Ç., aynı maddeyi evin içine atarak yangın çıkardı. vücudunda yanıklar oluşan bir polis memuru yangın sırasında yaralandı. Öte yandan S.Ç. elindeki bıçakla dışarı çıkarak evinin önünde bulunan ambulans ve polis araçlarına da yanıcı madde atarak zarar verdi. Şüpheli olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan S.Ç., 'Mala zarar verme', 'Yangın çıkarmak' ve 'Görevli memura mukavemet' suçlarından adliyeye sevk edildi. Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.