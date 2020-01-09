Beykoz'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul'un Beykoz ilçesi Baklacı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde İrfan B. idaresindeki otomobil ile Sadık Y.'nin kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Polis ekipleri, kazanın olduğu yeri kısa süreliğine trafiğe kapatırken, her iki aracın yaralanan sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması ve itfaiyenin yolda kumlama çalışması yapmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.