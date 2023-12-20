Beykoz'da iki katlı binada yangın

İstanbul Beykoz'da binanın birinci katında belirlenemeyen nedenle çıkan alevler, üst kata sıçradı.

Haber verilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Bu sırada alevler binanın tamamını sararken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.