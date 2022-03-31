Beykoz'da kasklı saldırgan vücut geliştirme hocasını öldürdü

İstanbul Beykoz'da bir kişi, kafede oturan vücut geliştirme hocasına kurşun yağdırdı.



Olay dün akşam 22.00 sıralarında Kavacık'ta bir kafede meydana geldi. İçeride müşterilerin olduğu sırada kafeye motosiklet kasklı bir kişi girdi.

Saldırgan belinden çıkardığı silah ile kafe de oturan vucüt geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'a(41) peş peşe ateş etmeye başladı. Kafedeki müşteriler büyük korku ve panik yaşadı.

Nadir Öztan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ



Silahlı saldırgan olaydan sonra hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kasklı saldırgan kafeye gelerek peş peşe ateş etti



Polis ekipleri verilen eşkal ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.