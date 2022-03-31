    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Beykoz'da kasklı saldırgan vücut geliştirme hocasını öldürdü

Beykoz'da bir kafede, kasklı saldırgan belinden çıkardığı silahla kafede oturan vucüt geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'a kurşun yağdırdı. Öztan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 31.03.2022 - 13:27

Beykoz'da kasklı saldırgan vücut geliştirme hocasını öldürdü

İlişkili Haberler

Edirne'deki aile katliamına tutuklama

Edirne'deki aile katliamına tutuklama

Zeytinburnu'nda iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 7 kişi tutuklandı

Zeytinburnu'nda iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 7 kişi tutuklandı

İstanbul 'da bir kişi, kafede oturan vücut geliştirme hocasına kurşun yağdırdı.

Olay dün akşam 22.00 sıralarında Kavacık'ta bir kafede meydana geldi. İçeride müşterilerin olduğu sırada kafeye motosiklet kasklı bir kişi girdi.

Saldırgan belinden çıkardığı silah ile kafe de oturan vucüt geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'a(41) peş peşe ateş etmeye başladı. Kafedeki müşteriler büyük korku ve panik yaşadı.

Nadir Öztan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi Nadir Öztan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Silahlı saldırgan olaydan sonra hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kasklı saldırgan kafeye gelerek peş peşe ateş etti Kasklı saldırgan kafeye gelerek peş peşe ateş etti


Polis ekipleri verilen eşkal ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...