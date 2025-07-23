Beykoz'da mesaj cinayeti: Eski kayınbiraderini döverek öldürdü

Beykoz'da eski kayınbiraderini döverek öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Temmuz’da Çavuşbaşı Mahallesi’nde darbedildikten sonra yol kenarına bırakılan ve oğulları tarafından hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki Ramazan Cebecioğlu’nun yaşamını yitirmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Cebecioğlu'nun oğlu polise, şüpheli M.C'nin (56) telefonla arayarak "Babanızı dövdüm, hastaneye götürün." dediğini söyledi.

"EŞİME MESAJ ATTIĞINI ÖĞRENİNCE SİNİRLENDİM"

Öldürdüğü kişinin eski kayınbiraderi olduğunu söyleyen M.C. "Eşime mesaj attığını öğrenince çok sinirlendim. Konuşmak için iş yerime çağırdım. Aramızda kavga çıktı. Onu dövdüm. Yere düşünce, oğullarını arayıp gelip hastaneye götürmelerini istedim. Ben oradan ayrılırken yaşıyordu. Öldüğünü daha sonra öğrendimç" şeklinde konuştu.

Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.