Beykoz'da orman yangını

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.



Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.



Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

