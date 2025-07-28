Beykoz'da orman yangınının çıkış anı: İşaret fişeği attılar

Yangın, saat 21.05 sıralarında Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerce bölgeye işaret fişeği atıldı. Fişeğin düşmesiyle birlikte ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve belediye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar görürken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.



YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA



Öte yandan yangının çıkış anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, işaret fişeği olduğu öğrenilen yanıcı maddenin ağaçlık alana düştüğü, ardından orman yangınının başladığı görülüyor.