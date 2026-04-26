Beykoz'da orman yangını. Havadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Beykoz Kılıçlı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.



Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.



Yangının çıktığı bölgenin piknikçilerin yoğun olarak kullandığı bir alan olduğu belirtildi.



İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre bugün Çatalca ve Beykoz ilçelerinde orman yangını çıktığı ve yangınları müdahale edilerek söndürüldüğü belirtildi.



Açıklamaya göre, Çatalca İlçesi İhsaniye Mahallesi ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktığı ve 4 arazöz ve 30 personelle müdahale edildi. Yangın saat 16.40 itibariyle kontrol altına alınırken, yangından 0.5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Beykoz'da saat 15.50 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen çıkan yangına ise 3 söndürme helikopteri, 17 arazöz ve 80 personel ile müdahale edildi.

Yangın saat 18.30 itibariyle kontrol altına alınırken, yangından 3 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alanın zarar gördüğü açıklandı.