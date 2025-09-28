Beykoz'da ormanlık alanda yangın

Beykoz'da gece saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 dönüm alanda etkili olan yangına, ekipler 4 farklı noktadan müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler uzaktaki yerleşim yerlerinden de görüldü.

Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin desteğiyle yangın 1,5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

