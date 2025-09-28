Beykoz'da ormanlık alanda yangın

Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaklaşık 5 dönüm alanda etkili olan yangına, ekipler 4 farklı noktadan müdahale etti.



Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler uzaktaki yerleşim yerlerinden de görüldü.



Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin desteğiyle yangın 1,5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.