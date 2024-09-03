Beykoz'da otomobil alev alev yandı

Fatih Sultan Mehmet köprüsü Anadolu çıkışında bir otomobil alev alev yandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, yanan otomobil küle döndü.

Beykoz'da otomobil alev alev yandı

Olay, İstanbul'un Beykoz ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında sabah saat 06.30 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, seyir halindeyken bir otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü hemen aracından indi.

Alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili söndürdü.

Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yanan otomobil küle döndü.

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