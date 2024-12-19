Beykoz'da tartıştığı sürücüyü aracına ateş ederek ağır yaralayan polis  memuru açığa alındı

Beykoz'da trafikte tartıştığı sürücüyü silahla yaralayan polis memuru açığa alınarak görevden uzaklaştırıldı.

Beykoz'da tartıştığı sürücüyü aracına ateş ederek ağır yaralayan polis  memuru açığa alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün saat 19.00 sıralarında Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşanan yaralama olayı üzerine ekiplerin derhal bölgeye intikal ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan kontrolde, memuru S.Ç'nin aracıyla seyir halindeyken diğer araç sürücüsü T.T. ile aralarında trafik nedeniyle tartışma çıktığı, S.Ç'nin aracı durdurmak istemesi ve T.T'nin durmaması üzerine S.Ç'nin silahıyla araca doğru ateş etmesi sonucu T.T'nin yaralandığı anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Yaralının hastaneye intikalinin sağlandığı, S.Ç'nin ise silahla birlikte yakalanarak emniyet birimine intikal ettirildiği belirtilen açıklamada, polis memuru S.Ç'nin açığa alınarak görevden uzaklaştırıldığı ve "kasten yaralama" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin adli ve idari olarak devam ettiği bildirildi.

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