Beykoz'da ormanda aslan avı

İstanbul Beykoz'da ormanlık alandan aslan kükremesi duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, ormanda bulunan aslanı ilaçlı ok ile yakaladı. Etkisiz hale getirilen aslan, sahibi ''Çerkes Cengiz'' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'na teslim edildi.

Beykoz'da ormanda aslan avı
'Çerkes Cengiz'e silahlı saldırı (Çerkez Cengiz kimdir?)

'Çerkes Cengiz'e silahlı saldırı (Çerkez Cengiz kimdir?)

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'un Beykoz ilçesinde ormanlık alanda aslan kükremesi duyulduğuna dair polise ihbarda bulunuldu.

4 Temmuz Salı günü saat 22.45 sıralarında yaşanan olayda, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri alanda inceleme yaptı.

Beykoz'da ormanda aslan avı - 1

Ekipler ormanda bir aslanın gezdiğini fark etti. Aslan ilaçlı ok ile yakalandı.

Beykoz'da ormanda aslan avı - 2

Etkisiz hale getirilen aslan, sahibi ''Çerkes Cengiz'' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'na belediye veteriner ekipleri eşliğinde teslim edildi.

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