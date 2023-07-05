Beykoz'da ormanda aslan avı

Ekipler ormanda bir aslanın gezdiğini fark etti. Aslan ilaçlı ok ile yakalandı.

Etkisiz hale getirilen aslan, sahibi ''Çerkes Cengiz'' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'na belediye veteriner ekipleri eşliğinde teslim edildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin