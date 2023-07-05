Beykoz'da ormanda aslan avı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde ormanlık alanda aslan kükremesi duyulduğuna dair polise ihbarda bulunuldu.
4 Temmuz Salı günü saat 22.45 sıralarında yaşanan olayda, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri alanda inceleme yaptı.
Ekipler ormanda bir aslanın gezdiğini fark etti. Aslan ilaçlı ok ile yakalandı.
Etkisiz hale getirilen aslan, sahibi ''Çerkes Cengiz'' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'na belediye veteriner ekipleri eşliğinde teslim edildi.
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