Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi açıklarında içinde 5 kişi bulunan tekne arızalandı. Arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Beylikdüzü'nde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, makine arızası nedeniyle Yakuplu açıklarında sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.
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