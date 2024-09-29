Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi açıklarında içinde 5 kişi bulunan tekne arızalandı. Arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Beylikdüzü'nde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, makine arızası nedeniyle Yakuplu açıklarında sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, West Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.

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