Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Beylikdüzü'nde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan tekne kurtarıldı.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, makine arızası nedeniyle Yakuplu açıklarında sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.