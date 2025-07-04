Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ameliyat oldu

23 Mart'ta tutuklanan Murat Çalık cezaevine girdikten sonra 18 kilo verdi. Akut lösemi ve lenfoma hastası olan Çalık, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çalık'ın boynunda tespit edilen kitle bugün ameliyat ile alındı. Operasyonun başarılı geçtiği öğrenildi Avukatları; belediye başkanının sağlık durumunun hapishane koşulları için uygun olmadığını belirterek, yeniden tahliye talebinde bulundu.

Murat Çalık'ın 4 Haziran'da yeri değiştirilmiş, Silivri'deki cezaevinden İzmir Buca'daki F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti.